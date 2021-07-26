Парламент Молдавии собрался на первое заседание, чтобы избрать руководство

КИШИНЕВ, 26 июля. /ТАСС/. Первое заседание избранного в ходе прошедших 11 июля досрочных выборов парламента Молдавии началось в понедельник.

По традиции его открыл самый старший депутат - представитель Блока коммунистов и социалистов Эдуард Смирнов, которому в сентябре исполнится 82 года. По регламенту он предоставил слово председателю Конституционного суда Домнике Маноле, которая объявила о признании выборов законными, зачитала список из 101 депутата и вручила им мандаты. Поддерживающая президента Майю Санду, которая принимает участие в заседании, Партия действия и солидарности получила 63 из них, что позволяет ей самостоятельно сформировать новое правительство и принимать любые законы, за исключением конституционных поправок. В оппозиции ей будут находиться Блок коммунистов и социалистов с 32 мандатами и партия "Шор", у которой шесть мест.

Позднее по предложению парламентского большинства будет избран председатель парламента. Как сообщали местные СМИ, им станет исполняющий обязанности председателя победившей на выборах ПДС Игорь Гросу. Затем депутаты выберут Постоянное бюро, вице-спикеров и председателей постоянных комиссий.

Позже, после консультаций с фракциями, Санду выдвинет кандидата на пост премьер-министра. Как ожидается, им станет вице-председатель ПДС, бывший министр финансов Наталья Гаврилица, которая в течение двух недель представит на утверждение депутатам состав и программу нового кабинета. Как ожидается, состав правительства будет утвержден в начале августа.