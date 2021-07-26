СМИ: спикер парламента Туниса начал сидячую забастовку возле здания ассамблеи

ТАСС, 26 июля. Председатель Ассамблеи народных представителей (парламента) Туниса и лидер исламистской партии "Ан-Нахда" Рашид Ганнуши проводит сидячую забастовку возле здания парламента, заблокированного военными. Об этом в понедельник сообщила радиостанция Mosaïque FM.

В воскресенье поздно вечером Ганнуши и ряд депутатов смогли войти в здание ассамблей, после того как президент Каис Саид остановил работу этого законодательного органа. Однако позднее в столицу была введена армия, которая освободила здание и заблокировала входы в него.

Между тем, представители партии "Сердце Туниса", второй по числу депутатов в парламенте, призвали срочно возобновить работу ассамблеи, чтобы избежать дальнейшего усугубления кризиса. Как сообщает телеканал Nessma TV, партия считает действия президента серьезным нарушением конституции страны и попыткой узурпации власти.

Решения Каиса приняты после того, как в воскресенье в ряде крупных городов Туниса состоялись манифестации, участники которых потребовали роспуска парламента, смены политического режима, а также привлечения к ответственности тех, кто виновен в ухудшении эпидемиологической и социально-экономической ситуации в республике. Президент объявил об отмене парламентской неприкосновенности всех депутатов. Кроме того, глава государства сообщил, что в ближайшее время состоится отставка премьер-министра Хишама Машиши, а правительство на период всего срока действия чрезвычайных мер возглавит другой человек.