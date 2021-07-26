СМИ: сторонники партии "Ан-Нахда" попытались прорваться в здание парламента Туниса

ТАСС, 26 июля. Сторонники исламистской партии "Ан-Нахда" предприняли в понедельник попытку прорваться в здание Ассамблеи народных представителей (парламента) Туниса, заблокированное силовиками. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

По его сведениям, председатель парламента и лидер партии "Ан-Нахда" Рашид Ганнуши вместе с несколькими депутатами продолжают сидячую забастовку у здания законодательного органа. Кроме того, как информирует корреспондент канала с места событий, у здания Ассамблеи народных представителей произошла "потасовка между группой граждан и сторонниками" Ганнуши. Утверждается, что "разгневанные люди забросали последователей "Ан-Нахда" камнями".

25 июля президент Туниса Каис Саид объявил о приостановке деятельности парламента на 30 дней, отмене неприкосновенности всех депутатов и отставке премьер-министра Хишама Машиши. В столицу республики были введены подразделения армии, занявшие позиции в центре города, в частности у здания парламента и у штаб-квартиры национальной телекомпании. Решения президента были приняты после того, как в воскресенье в ряде крупных городов Туниса состоялись манифестации, участники которых потребовали роспуска парламента, смены политического режима, а также привлечения к ответственности тех, кто виновен в ухудшении эпидемической и социально-экономической ситуации в республике.

Председатель парламента и лидер "Ан-Нахда" Ганнуши осудил действия президента, назвав их антиконституционными.

Партия "Ан-Нахда" ("Возрождение") была основана 6 июня 1981 года. На протяжении нескольких десятилетий действовала нелегально. Официальное разрешение на политическую деятельность получила 3 марта 2011 года после того, как по итогам второй "жасминовой революции" подал в отставку и бежал в Саудовскую Аравию президент Туниса Зин аль-Абидин Бен Али.