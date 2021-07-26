Конституционный суд Молдавии рассмотрит протест на строительство нового посольства США

КИШИНЕВ, 26 июля. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) Молдавии изучит законность постановления парламента, которым в 2020 году было отказано в передаче США земли под строительство нового посольства. Об этом информирует в понедельник пресс-служба судебной инстанции.

"29 июля состоится заседание КС, на котором будет рассматриваться соответствие конституции закона № 217 от 3 декабря 2020 года об отмене и изменении ряда нормативных актов", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что этот закон оспаривают представители прозападной Партии действия и солидарности (ПДС), Демократической партии Молдовы (ДПМ) и "Платформы "Достоинство и правда".

Ранее США была передана территория бывшего главного стадиона в Кишиневе. Это решение было одобрено в 2018 году парламентом и правительством, которые контролировала ДПМ. В 2020 году парламентское большинство было сформировано вокруг Партии социалистов Республики Молдова, которая высказалась против строительства посольства на историческом для кишиневцев месте и отменила постановление демократов. Новый президент страны Майя Санду выразила обеспокоенность, что конфликт приведет к осложнению отношений между Кишиневом и Вашингтоном.

Протесты общественности

Решение кабинета экс-премьера Павла Филипа о передаче США территории главного стадиона Молдавии вызвало возмущение среди общественников, которые предложили разбить на этом месте парк или построить культурный центр, а американским дипломатам подыскать другое место. В интернете появились петиции с критикой планов американских властей, которые собрали десятки тысяч подписей.

На прошедших в июле парламентских выборах в Молдавии победу одержала ПДС, что позволит партии сформировать парламентское большинство и свое правительство, а также поставить точку в этой истории.

Республиканский стадион был сооружен в 1951 году по инициативе первого секретаря ЦК КП(б) Молдавии Леонида Брежнева. Он вмещал около 22 тыс. зрителей, а футбольный газон тогда считался одним из лучших в СССР. Он служил домашним стадионом для местной футбольной команды "Нистру", здесь также проводились матчи с участием сборной СССР и международные соревнования по различным видам спорта. За годы независимости сооружение пришло в негодность, и в 2007 году его начали сносить, чтобы построить новую главную спортивную арену страны, однако средств на реализацию проекта не нашлось.