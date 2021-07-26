Делегация Китая на переговорах потребовала от США прекратить пренебрегать интересами КНР

ПЕКИН, 26 июля. /ТАСС/. Китайская делегация в ходе переговоров с заместителем госсекретаря США Уэнди Шерман потребовала от американской стороны прекратить проводить политику, ущемляющую интересы КНР. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

"Визит заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман в КНР еще не завершился. <…> В ходе консультаций Китай акцентировал внимание на проблемах двустороннего характера, изложив свою позицию по поводу процесса развития китайско-американских отношений, - заявил он на брифинге. - Мы выступили однозначно против вмешательства Соединенных Штатов во внутреннюю политику нашей страны, поскольку это подрывает национальные интересы КНР".

Как уточнил официальный представитель МИД, китайская сторона потребовала от Вашингтона "исправить ошибки". Он отметил, что Китай и США также обсудили множество тем, к которым у них существует обоюдный интерес, в том числе процесс мирного урегулирования на Корейском полуострове, ядерную проблему Ирана и борьбу с климатическими изменениями.

"По этим вопросам американская сторона стремится к сотрудничеству с КНР и выразила заинтересованность в нашей поддержке", - подчеркнул Чжао Лицзянь. Как он уточнил, Пекин намерен решать перечисленные проблемы "конструктивными методами".

"Соединенные Штаты не должны смотреть свысока на китайский народ, ведь количество жителей нашей страны превышает 1,4 млрд человек. Мы намерены твердо отстаивать суверенитет, безопасность и интересы национального развития", - подытожил китайский дипломат.

Заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман 25-26 июля находится в Китае с визитом, в ходе которого запланированы встречи с официальными лицами КНР, в том числе с членом Госсовета, министром иностранных дел Ван И.