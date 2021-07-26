Экваториальная Гвинея закрыла свое посольство в Великобритании

ПРЕТОРИЯ, 26 июля. /ТАСС/. Экваториальная Гвинея объявила в понедельник о закрытии своего посольства в Лондоне после введения Великобританией санкции против вице-президента страны Теодоро Нгемы Обианга Манге. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на министра иностранных дел и сотрудничества республики Симеона Ойоно Эсоно Ангуе.

"Правительством принято решение о полном закрытии нашей дипломатической миссии в Лондоне", - заявил по национальному телевидению министр. Он дал понять, что за таким шагом могут последовать другие.

Правительство Великобритании включило вице-президента Экваториальной Гвинеи, являющегося сыном главы государства Теодоро Обианга Нгемы Мбасого, в опубликованный 22 июля санкционный список лиц, уличенных, по мнению Лондона, в крупномасштабной коррупции. Как пояснил Форин оффис, вице-президент республики "причастен к присвоению государственных средств, коррупционным схемам и взяточничеству для поддержания роскошного образа жизни". Внешнеполитическое ведомство упомянуло покупку чиновником особняка в Париже стоимостью 100 млн долларов и частного самолета за 38 млн долларов. Санкции предусматривают блокирование банковских счетов и запрет на въезд в Соединенное Королевство.

В свою очередь власти Экваториальной Гвинеи потребовали немедленно отменить введенные Великобританией санкции против вице-президента. Правительство африканской страны назвало решение Лондона недружественным шагом.