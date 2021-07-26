Суд Киева оставил под стражей экс-главу Херсонского облсовета по делу об убийстве Гандзюк

КИЕВ, 26 июля. /ТАСС/. Киевский апелляционный суд оставил в силе постановление первой инстанции о продлении до 28 августа ареста бывшему главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру и его помощнику Алексею Левину, которых подозревают в организации убийства общественной деятельницы Екатерины Гандзюк. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба суда.

"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Днепровского районного суда города Киева от 30 июня 2021 года (о продлении срока действия меры пресечения в виде содержания под стражей до 28 августа 2021 - прим. ТАСС) оставлено без изменений, апелляционные жалобы стороны защиты - без удовлетворения", - говорится в сообщении.

В июле 2018 года в Херсоне неизвестный облил Гандзюк серной кислотой. Женщина получила ожоги около 40% тела, перенесла множество операций, однако 4 ноября умерла. В августе 2018 года следователи задержали пять подозреваемых, бывших участников украинской силовой операции в Донбассе. Они признали свою вину и в июне прошлого года были приговорены к различным тюремным срокам.

Генпрокуратура в феврале 2019 года предъявила Мангеру обвинение в организации нападения, он был отстранен от должности и арестован. В марте 2020 года на Украину был экстрадирован из Болгарии помощник Мангера Алексей Левин. Впоследствии ему также была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Обвинительный акт в отношении Мангера и Левина был направлен в суд 28 июля 2020 года. С 12 августа прошлого года дело рассматривается Днепровским судом Киева.