Глава ЛНР призвал мировую общественность дать объективную оценку агрессии со стороны Киева

ЛУГАНСК, 26 июля. /ТАСС/. Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник призвал мировую общественность дать объективную оценку продолжающейся в Донбассе агрессии со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и оказать воздействие на украинские власти.

"Призываю мировую общественность дать объективную оценку происходящему и использовать все доступные средства, чтобы повлиять на правительство Украины! Такие вопиющие поступки, лишенные какой-либо гуманности, не должны повторяться", - цитирует опубликованное в понедельник заявление главы ЛНР агентство Луганскинформцентр.

Пасечник напомнил, что 27 июля исполняется год с момента вступления в силу дополнительных мер по контролю за перемирием, однако украинские силовики продолжают систематические обстрелы территории республики, в результате которых погиб один мирный житель, 12 - получили ранения. Огнем ВСУ также были убиты 16 военнослужащих республики, еще семь ранены. "Вместо всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного прекращения огня, о котором договорились участники контактной группы, в Донбассе практически ни на день не прекращались обстрелы, провокации, разрушения и смерти", - констатировал он.

Более того, отметил Пасечник, украинская сторона демонстрирует, что намерена продолжать обстрелы и провокации. В этой связи он напомнил, что 24 июля военнослужащим республики удалось предотвратить попытку теракта с украинской стороны. Народная милиция ЛНР перехватила беспилотный летательный аппарат ВСУ, который нес на борту два самодельных боеприпаса. Изучив данные бортового компьютера специалисты Народной милиции установили, что киевские силовики планировали использовать беспилотник для совершения теракта в центре Луганска. "События минувших выходных еще раз доказали, что Киев не намерен прекращать обстрелы, диверсии и провокации. Мирное урегулирование конфликта в Донбассе в кавычках для украинского правительства - это организация терактов, направленных на убийство наших граждан, - подчеркнул Пасечник. - Своим бесчеловечным поступком Киев нарушает не только минские договоренности, но и все существующие нормы международного права".

Дополнительные меры

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Дополнительные меры включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, на использование летательных аппаратов, запрет на ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Одним из главных пунктов соглашения является применение дисциплинарных мер за нарушение режима тишины, а ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в случае прямого приказа командования.

Однако, несмотря на договоренности о дополнительных мерах, с конца февраля этого года в Донбассе началось обострение ситуации. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки, с обеих сторон есть убитые и раненые. Украина обвинила республики Донбасса в эскалации. Донецк и Луганск заявили, что причиной этого является невыполнение Киевом июльских договоренностей.