Япония потребовала от России конструктивных действий по вопросу мирного договора

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Посол Японии в Москве Тоёхиса Кодзуки во время беседы в понедельник в МИД РФ с замглавы российского дипведомства Игорем Моргуловым озвучил требование японской стороны к России о необходимости конструктивных действий по вопросу заключения мирного договора между странами.

"Японская сторона выступила решительно против указаний российской стороны по территориальному вопросу, заявив, что высказывания японской стороны являются естественными, исходя из нашей позиции", - говорится в сообщении посольства Японии в Москве.

"К тому же, японская сторона указала на то, что ряд действий российской стороны не служит в пользу развития взаимовыгодных японо-российских отношений и настоятельно потребовала от российской стороны конструктивных действий для продвижения переговоров по заключению мирного договора, в том числе по совместной хозяйственной деятельности, в целях развития отношений между странами", - заявили в посольстве.

Как ранее сообщили в МИД РФ, Моргулов на встрече с приглашенным на Смоленскую площадь на фоне реакции Японии на поездку премьер-министра РФ на остров Итуруп Кодзуки заявил решительный протест Токио в связи с недружественными шагами по отношению к России.

Поездка премьера

В понедельник российский премьер-министр Михаил Мишустин начал рабочую поездку на Дальний Восток и в Сибирь. Программа премьера началась с посещения особой части региона - Курильского архипелага, а именно острова Итуруп. Обратить в этой поездке особое внимание на Курильские острова премьеру поручил президент РФ Владимир Путин. Глава государства напомнил о том, что Россия давно ведет там с японскими партнерами работу по созданию "необходимых условий для участников экономической деятельности". Президент также анонсировал "уникальные и беспрецедентные" предложения по вовлечению Японии в экономическую деятельность Курильских островов. Окончательные инициативы, как пояснял Путин, будут сформулированы по итогам поездки Мишустина.

Как заявил в понедельник генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като, поездка Мишустина на Итуруп "противоречит последовательной позиции правительства Японии по северным территориям (так в Японии называют южные Курильские острова) и вызывает крайнее сожаление". Генсек правительства добавил, что правительство Японии продолжит сбор и анализ информации об этой поездке.

Посол РФ в Японии Михаил Галузин был вызван в японский МИД. Позже дипломат сообщил журналистам, что РФ не принимает протест японской стороны в связи поездкой Мишустина.