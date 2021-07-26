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СМИ: военный лагерь шиитского ополчения в Ираке подвергся обстрелу

По меньшей мере три человека получили ранения

КАИР, 26 июля. /ТАСС/. По меньшей мере три человека получили ранения в результате обстрела военного лагеря "Эд-Дуюк" иракского шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" в окрестностях города Эн-Наджаф в центральной части арабской республики. Об этом сообщил в понедельник местный телеканал Al-Sumaria.

"На одном из складов с боеприпасами второй бригады "Батальона имама Али" в Эн-Наджафе произошло несколько взрывов, после чего вспыхнул сильный пожар. Создана специальная комиссия по расследованию обстрела лагеря "Эд-Дуюк". В результате инцидента пострадали три человека", - приводит телеканал заявление руководства шиитского ополчения.

По предварительной информации, на военный лагерь было осуществлено как минимум две атаки с применением беспилотника. Ранее сообщалось о том, что причиной взрыва боеприпасов могла стать сильная жара, установившаяся на территории Ирака в последнее время.

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