Трамп призвал республиканцев в Сенате блокировать инициативу Байдена по инфраструктуре

НЬЮ-ЙОРК, 26 июля. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп призвал республиканцев в Сенате Конгресса США не идти на договоренности с демократами насчет предложенных нынешней администрацией инициатив, предполагающих масштабные инвестиции в инфраструктуру.

"Республиканцы в Сенате подвергаются постоянным атакам из-за так называемого двухпартийного законопроекта о развитии инфраструктуры. [Лидер республиканского меньшинства в Сенате Конгресса США] Митч Макконнелл и его последователи больше всего хотят заключить сделку любой ценой сделку, чтобы доказать, что они могут работать с леворадикальными демократами. Это так важно для него, что он соглашается практически на все. Не заключайте эту сделку, дождитесь, пока мы получим правильные результаты на выборах в 2022 году или потом, и сохраните сильные переговорные позиции. Республиканцы, не позвольте левым радикалам сделать из вас дураков и неудачников!" - указал Трамп в распространенном его пресс-службой заявлении.

Президент США Джо Байден пытается провести через Конгресс пакет ассигнований с целью модернизации инфраструктуры страны на $1,2 трлн. Одновременно глава американской администрации намерен добиваться принятия отдельного плана объемом порядка $3,5 трлн, который основан на объявленной им ранее программе модернизации инфраструктуры и развития рынка труда в США. По первой инициативе Байдену удалось достичь предварительных договоренностей с представителями как демократов, так и республиканцев, однако формальная процедура одобрения еще впереди. На этом фоне спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (представляет Демократическую партию) не исключила, что может отложить голосование в нижней палате до тех пор, пока не будет достигнута договоренностей с республиканцами и по второму пакету инвестиций.

Трамп регулярно подвергает критике тех представителей Республиканской партии, которые пытаются сотрудничать с нынешней администрацией. Макконнелл, который так или иначе вынужден взаимодействовать с Белым домом в силу своей позиции в Сенате, регулярно оказывается объектом мишенью для выступлений Трампа. В свою очередь Байден неоднократно пытался представить свои инициативы как двухпартийные, направленные на обеспечение интересов всех американцев, подчеркивая возможность двух партий работать вместе ради общих целей.