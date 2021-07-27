Глава МИД Кубы заявил о распространении в соцсетях ложной информации о протестах 26 июля

ГАВАНА, 27 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья сообщил в понедельник о распространении в социальных сетях ложной информации о протестах и беспорядках в нескольких городах Кубы в День национального восстания - один из главных государственных праздников республики.

"На Кубе абсолютно спокойная обстановка в годовщину 26 июля. Сейчас в соцсетях распространяют ложные сведения о якобы волнениях. Осуждаем соучастие транснациональных компаний и платформ, нарушающих свои же правила и распространяющих ложные сообщения, направленные на разжигание насилия", - написал министр в Twitter.

В понедельник ряд пользователей соцсетей стали активно распространять информацию о том, что в центральных районах ключевых городов Кубы граждане вышли на протесты. Как передает корреспондент ТАСС из центра Гаваны, ситуация на улицах спокойная, протестов и беспорядков нет.

68 лет назад, 26 июля 1953 года, был сделан один из первых шагов к победе кубинской революции - группа революционно настроенной молодежи во главе с Фиделем Кастро попыталась взять штурмом казармы Монкада в городе Сантьяго-де-Куба, которые тогда были вторым по важности военным гарнизоном страны. Штурм провалился, большинство его участников погибли, а уцелевшие оказались в тюрьме или изгнании. Тем не менее именно эта акция положила начало вооруженной борьбе кубинского народа против диктатуры Фульхенсио Батисты. После победы революции в 1959 году 26 июля стал отмечаться как один из главных национальных праздников Кубы.