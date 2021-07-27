Колумбия просит объявить в международный розыск подозреваемого в покушении на президента

БОГОТА, 27 июля. /ТАСС/. Правительство Колумбии просит Интерпол объявить в международный розыск Хавьера Велоса Гарсию по кличке Джон Мечас, подозреваемого в организации покушения на президента Ивана Дуке. Об этом сообщил в понедельник глава колумбийской полиции Хорхе Луис Варгас.

"Мы найдем Джона Мечаса, главаря группировки "33", который отдал приказ о покушении на президента Ивана Дуке и нападении на 30-ю бригаду армии Колумбии. В отношении него действует уведомление Интерпола <...>, и мы добиваемся того, чтобы его можно было задержать в любой точке мира", - написал полицейский начальник в Twitter.

25 июня неизвестные обстреляли вертолет, на борту которого находились Дуке, министр национальной обороны Диего Молано и глава МВД Даниэль Паласиос. Никто не пострадал.

Позже колумбийское руководство сообщило о задержании 10 подозреваемых в организации покушения. Среди них - несколько бывших военных, которые, по версии властей, могут быть причастны к деятельности бывшей леворадикальной группировки "Революционные вооруженные силы Колумбии", а также члены этой организации, отвергающие мирное соглашение с правительством от 2016 года.