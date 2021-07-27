Мексика отправит на Кубу два судна с гуманитарной помощью

МЕХИКО, 27 июля. /ТАСС/. Правительство Мексики отправит на Кубу два судна с медикаментами и продуктами питания в качестве гуманитарной помощи. Об этом сообщил в понедельник президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

"Из героического города Веракрус, который так много связывает с Гаваной и Кубой, выйдут два корабля ВМС Мексики с кислородом, продуктами питания и лекарствами", - сказал он на пресс-конференции.

"Мы приняли решение проявить солидарность в условиях блокады, цель которой является политически подчинить народ и правительство Кубы. Мы приняли решение помочь", - добавил президент Мексики. Он также призвал другие страны выступать с требованием снять санкции, наложенные США на Кубу.

По данным газеты Milenio, суда могут выйти из порта во вторник.

В четверг администрация США добавила в санкционный список по Кубе министра Революционных вооруженных сил Альваро Лопеса Мьеру и специальное подразделение МВД. Как заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, Соединенные Штаты изучают возможность принятия дополнительных мер для привлечения к ответственности тех, кто виновен, по версии Вашингтона, в нарушении прав человека и подавлении протестов на Кубе.

11 июля государственное телевидение Кубы проинформировало, что в нескольких городах республики произошли беспорядки, участники которых разгромили ряд магазинов. До этого в городе Сан-Антонио-де-лос-Баньос, расположенном в 24 км к югу от Гаваны, начались массовые манифестации. Президент страны Мигель Диас-Канель призвал защитников Кубинской революции выходить на улицы для предотвращения провокаций против властей. По официальным данным, многие сторонники правительства получили ранения в столкновениях с погромщиками. Ответственность за организацию беспорядков власти Кубы возложили на США.