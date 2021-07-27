Президент Бразилии пожаловался, что его заместитель иногда ему мешает

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 27 июля. /ТАСС/. Президент Бразилии Жаир Болсонару пожаловался, что его заместитель, вице-президент Антониу Гамилтон Моурау, иногда ему мешает. С таким откровением глава государства выступил в понедельник в ходе интервью местной радиостанции, транслировавшемся в его аккаунте в Facebook.

"Моурау делает свое дело, он во многом действует независимо. Иногда немного мешает нам", - сказал бразильский лидер. Вместе с тем, отметил Болсонару, у них с Моурау "нет больших проблем".

"Вице-президент - он как шурин. Раз уж женился, приходится его терпеть. Его не выставишь", - добавил политик, отметив, что в ходе предвыборной компании в 2018 году определяться с кандидатурой напарника по тандему (согласно законодательству президент и вице-президент Бразилии избираются единым списком - прим. ТАСС) ему пришлось "в последний момент".

В отношениях Болсонару с вице-президентом, которому переходят полномочия главы государства на время зарубежных поездок первого лица, его недееспособности или в случае объявления ему импичмента, в последнее время наблюдается отчужденность и недоверие. С февраля президент не приглашает своего заместителя на заседания правительства и встречи с министрами. Моурау в свою очередь открыто сетовал, что у него нет свободного доступа к главе государства.

Ранее Болсонару говорил о том, что в случае своего повторного выдвижения на президентских выборах в 2022 году он предложит кресло вице-президента кому-то другому. Моурау накануне предположил, что недавнее сближение Болсонару с коалицией центристских партий, обладающих большинством в парламенте страны, может оттолкнуть от президента часть избирателей.