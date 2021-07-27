Куба отметила День национального восстания без массовых торжеств

ГАВАНА, 27 июля. /ТАСС/. Один из главных государственных праздников Кубы - День национального восстания - в этом году прошел без привычных массовых торжеств. В связи с непростой эпидемиологической обстановкой праздничные мероприятия, предполагающие большое скопление людей, отменены для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, сообщил в понедельник корреспондент ТАСС.

Несмотря на вынужденные меры, некоторые граждане Кубы в своих домах отметили 68-ю годовщину попытки революционеров взять штурмом казармы Монкада в городе Сантьяго-де-Куба, которая ознаменовала начало революционной борьбы против диктатора Фульхенсио Батисты. На некоторых балконах частных домов и на зданиях государственных учреждений вывешены национальные флаги Кубы и черно-красные знамена "Движения 26 июля", которым некогда руководил Фидель Кастро. Газеты и передачи на телевидении республики в понедельник были посвящены памятным событиям.

Представители руководства республики возложили цветы к могиле Фиделя Кастро на мемориальном кладбище Санта-Ифигения в Сантьяго-де-Куба. Президент страны Мигель Диас-Канель подчеркнул, что во время, когда Куба столкнулась со сложностями, сплоченность ее граждан особенно необходима. "Поздравляю всех кубинцев и повторяю свой призыв к миру, труду, единству и совместному движению вперед!" - написал глава республики в Twitter.

Посольство РФ в Гаване также поздравило Кубу с государственным праздником. "Посольство Российской Федерации поздравляет всех кубинцев с Днем национального восстания - источником гордости и вдохновения. Те героические события навсегда оставили свой след в мировой истории!" - разместило посольство поздравление в Twitter.

Немноголюдные улицы и "восстания" в интернете

На улицах Гаваны в понедельник было не так много людей, как обычно, по ряду причин. Праздничный день объявлен выходным, и многие жители города предпочли остаться дома. Этому же способствовала пасмурная погода.

В социальных сетях можно было наблюдать несколько иную картину - довольно часто встречались сообщения о "восстаниях" и "протестах" сразу в нескольких крупных городах страны. Противникам властей важно было поддержать картинку якобы продолжающихся с 11 июля протестов, тем более в знаковый для руководства республики праздник. Впрочем, сообщения не сопровождались актуальными фото- или видеоподтверждениями, за новые протесты выдавались выступления, прошедшие две недели назад.

Позже министр иностранных дел Бруно Родригес Паррилья опроверг слухи в интернете и заявил, что ситуация на Кубе стабильная. Корреспондент ТАСС посетил исторический центр столицы острова: обстановка на улицах спокойная, протестов и беспорядков не наблюдается.

Первые шаги к Кубинской революции

68 лет назад, 26 июля 1953 года, был сделан один из первых шагов к победе кубинской революции - группа революционно настроенной молодежи во главе с Фиделем Кастро попыталась взять штурмом казармы Монкада в городе Сантьяго-де-Куба, которые тогда были вторым по важности военным гарнизоном страны. Штурм провалился, большинство его участников погибли, а уцелевшие оказались в тюрьме или в изгнании. Тем не менее именно эта акция положила начало вооруженной борьбе кубинского народа против диктатуры Фульхенсио Батисты. После победы революции в 1959 году 26 июля стал отмечаться как один из главных национальных праздников Кубы.