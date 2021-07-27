CNN: следователи по делу об убийстве президента Гаити получали угрозы расправой

НЬЮ-ЙОРК, 27 июля. /ТАСС/. Неизвестные угрожали расправой следователям, устанавливающим обстоятельства убийства президента Гаити Жовенеля Моиза. Об этом сообщила в понедельник телекомпания CNN со ссылкой на источники, а также документы Министерства юстиции Гаити, с которыми удалось ознакомиться ее журналистам.

Как утверждает CNN, в указанных документах содержатся сведения о том, что некоторые участники расследования получали в последнее время звонки и текстовые сообщения с неизвестных номеров. Неназванные собеседники угрожали им убийством в связи с проводимыми изысканиями, а также выдвигали требования подвергнуть изменениям показания свидетелей и включить в расследование "некоторые имена". Кроме того, источники телекомпании утверждают, что неоднократно сталкивались с попытками третьих лиц тем или иным образом помешать следственным действиям.

Источники телекомпании отмечают, что время, выбранное для угроз, указывает на то, что злоумышленники, вероятнее всего, имеют представление о ходе расследования. Прокурор Порт-о-Пренса Бедфорд Клод в ответ на запрос CNN подчеркнул, что "угрозы получают все" участники возглавляемого им расследования, включая его самого. В свою очередь в Минюсте и полицейском управлении страны не ответили на запрос телекомпании, касавшийся угроз в адрес следователей.

Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию 7 июля. Огнестрельные ранения также получила его супруга. Совет министров ввел в республике военное положение на 15 дней.