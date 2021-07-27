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Расследование убийства президента Гаити

СМИ: в Гаити арестовали еще одного руководителя охраны убитого президента страны

Комиссара Жана Лагеля Сивиля ранее вызывали в генеральную прокуратуру республики для дачи показаний по делу о нападении на резиденцию главы государства

ГАВАНА, 27 июля. /ТАСС/. Полиция Гаити арестовала главного координатора по вопросам безопасности в службе охраны убитого президента Гаити Жовенеля Моиза. Об этом в понедельник сообщает новостной портал Haiti24.

Ранее комиссара Жана Лагеля Сивиля вызывали в генеральную прокуратуру республики для дачи показаний по делу о нападении на резиденцию главы государства.

Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию 7 июля, огнестрельные ранения также получила его супруга. Никто из охранников тогда не пострадал. Позже власти объявили, что в группу, совершившую нападение, входили не менее 26 граждан Колумбии, часть из которых уже задержана. Президента похоронили 23 июля в городе Кап-Аитьен на севере республики.

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ГаитиРасследование убийства президента Гаити
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