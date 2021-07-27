В Самоа прошло первое после политического кризиса заседание нового правительства страны

СИДНЕЙ, 27 июля. /ТАСС/. Первое заседание нового кабинета министров Самоа состоялось после трехмесячного конституционного кризиса. Об этом во вторник сообщается на официальной странице правительства страны в Twitter.

"[Избранный] премьер-министр Фиаме Наоми Матаафа и министры кабинета вступили в должности и встретились с персоналом соответствующих министерств и ведомств, после чего состоялось первое заседание нового кабинета министров Самоа", - указано в сообщении правительства.

Также сообщается, что в ходе своего первого заседания главы ведомств уделили основное внимание обсуждению бюджета Самоа на 2021 год, который должен быть передан на утверждение парламента страны в ближайшие дни.

Первое заседание правительства, пришедшего к власти в результате парламентских выборов 9 апреля 2021 года, состоялось на 109 дней позднее срока, указанного в конституции страны. Это произошло из-за правительственного кризиса, начавшегося в Самоа после того, как премьер-министр страны Туилаепа Малиелегаои и глава государства, вождь Туималеалиифано Суалауви II отказались признать победу Партии "Фаатуатуа и ле Атуа Самоа уа Таси" ("Вера в единого истинного бога"; FAST), получившей в ходе выборов 26 из 52 кресел в Законодательной ассамблее Самоа, что гарантировало ее лидеру Матаафе кресло главы правительства.

23 мая глава Суалауви II приостановил на неопределенный срок работу парламента и распорядился закрыть его здание. В ответ партия ФАСТ организовала сбор своей фракции в палаточном городке, где провела голосование по выбору премьера и министров, а затем привела к присяге избранное правительство. Премьер-министр 24 мая назвал произошедшее попыткой государственного переворота, однако 26 июля 2021 года заявил, что готов уступить свой пост Матаафе.