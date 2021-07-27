{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Самоа прошло первое после политического кризиса заседание нового правительства страны

Главы ведомств уделили основное внимание обсуждению бюджета Самоа на 2021 год

СИДНЕЙ, 27 июля. /ТАСС/. Первое заседание нового кабинета министров Самоа состоялось после трехмесячного конституционного кризиса. Об этом во вторник сообщается на официальной странице правительства страны в Twitter.

"[Избранный] премьер-министр Фиаме Наоми Матаафа и министры кабинета вступили в должности и встретились с персоналом соответствующих министерств и ведомств, после чего состоялось первое заседание нового кабинета министров Самоа", - указано в сообщении правительства.

Также сообщается, что в ходе своего первого заседания главы ведомств уделили основное внимание обсуждению бюджета Самоа на 2021 год, который должен быть передан на утверждение парламента страны в ближайшие дни.

Первое заседание правительства, пришедшего к власти в результате парламентских выборов 9 апреля 2021 года, состоялось на 109 дней позднее срока, указанного в конституции страны. Это произошло из-за правительственного кризиса, начавшегося в Самоа после того, как премьер-министр страны Туилаепа Малиелегаои и глава государства, вождь Туималеалиифано Суалауви II отказались признать победу Партии "Фаатуатуа и ле Атуа Самоа уа Таси" ("Вера в единого истинного бога"; FAST), получившей в ходе выборов 26 из 52 кресел в Законодательной ассамблее Самоа, что гарантировало ее лидеру Матаафе кресло главы правительства.

23 мая глава Суалауви II приостановил на неопределенный срок работу парламента и распорядился закрыть его здание. В ответ партия ФАСТ организовала сбор своей фракции в палаточном городке, где провела голосование по выбору премьера и министров, а затем привела к присяге избранное правительство. Премьер-министр 24 мая назвал произошедшее попыткой государственного переворота, однако 26 июля 2021 года заявил, что готов уступить свой пост Матаафе.

Теги
Самоа
Кабмин Японии не стал комментировать российские предложения для инвесторов на Курилах
Глава правительства РФ Михаил Мишустин ранее заявил о возможности освобождения инвесторов на Курилах от части налогов, а также установления там режима свободной таможенной зоны
Читать полностью