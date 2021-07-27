ВС Афганистана уничтожили за сутки 187 боевиков движения "Талибан"

ТЕГЕРАН, 27 июля. /ТАСС/. Афганские национальные силы обороны и безопасности (АНСОБ) уничтожили за последние 24 часа 187 боевиков движения "Талибан" (запрещено в РФ), еще 112 были ранены. Об этом сообщило во вторник Министерство обороны Афганистана на своей странице в Twitter.

По данным ведомства, в минувшие сутки афганские ВС "провели боевые операции в провинциях Кунар, Логар, Газни, Хост, Кандагар, Урузган, Фарьяб, Балх, Джаузджан, Саманган, Гильменд, Тахар, Кундуз, Баглан и Каписа".

В провинции Балх части АНСОБ отбили у талибов район Калдар, где расположены город Хайратон и стратегически важный мост, связывающий Афганистан и Узбекистан. Отбиты атаки талибов на районы Дара Фаррох Шах и Дара Калан в провинции Каписа. В провинции Фарьяб ликвидирован один из командиров спецназа талибов Кари Хайятулла.

14 апреля президент США Джо Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. В начале июля движение "Талибан" на фоне вывода войск западной коалиции взяло под контроль районы Афганистана вдоль границ с пятью странами - Ираном, Таджикистаном, Туркменией, КНР и Пакистаном. Как заявил новый командующий ВС Афганистана генерал Вали Мохаммад Ахмадзай, приоритетом для армии является защита от талибов основных городов страны, пограничных переходов и шоссе. По его словам, главари "Талибана" намерены сначала перерезать основные дороги, по которым идет подвоз товаров, а затем развернуть наступление на города и районы.