В Раде заявили, что США отправят на саммит "Крымской платформы" министра транспорта

КИЕВ, 27 июля. /ТАСС/. Министр транспорта США Пит Буттеджадж будет представлять Соединенные Штаты на саммите "Крымской платформы", который пройдет 23 августа в Киеве. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины от партии "Европейская солидарность", член "Крымской платформы" Мустафа Джемилев, выступая в понедельник в эфире канала " Общественный ".

"Соединенные Штаты направляют министра транспорта. Он довольно влиятельная фигура в кабинете министров США, это Пит Буттеджадж", - сказал Джемилев.

Буттеджадж является офицером военно-морской разведки, претендовал на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии на прошлых выборах главы государства. После победы демократов занял кресло министра транспорта.

Между тем Белый дом официально еще не объявлял, кто возглавит делегацию Вашингтона на "Крымской платформе". Ранее временный поверенный в делах США на Украине, заместитель помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент заявил, что президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис не будут участвовать во встрече "Крымской платформы" и что "страну будет представлять секретарь американской администрации".

Создание "Крымской платформы" инициировал президент Украины Владимир Зеленский для координации усилий на международном уровне с целью возвращения полуострова под юрисдикцию Украины. Работа площадки должна начаться с так называемого инаугурационного саммита 23 августа. Планируется, что она будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, руководителей МИД, парламентариев, в формате экспертной сети. В украинском внешнеполитическом ведомстве ранее пообещали назвать участников ближе к мероприятию.