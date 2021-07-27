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Турецкий военный погиб на севере Ирака в результате нападения членов РПК

Члены организации вели обстрел в районе операции "Коготь" в Хакурке

АНКАРА, 27 июля. /ТАСС/. Турецкий военнослужащий погиб в результате нападения членов Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака. Об этом сообщило во вторник Министерство национальной обороны Турции.

"Наш военнослужащий погиб в результате обстрела со стороны членов сепаратистской террористической организации в районе операции "Коготь" в Хакурке на севере Ирака", - отмечается в распространенном сообщении.

ВС Турции периодически наносят точечные удары по целям Рабочей партии Курдистана в Ираке, где у этой организации есть лагеря, укрытия, командные пункты и склады с оружием. Санкцию на такие трансграничные операции военным дает парламент, который на протяжении последних восьми лет продлевает соответствующий мандат, выдаваемый на год. Анкара считает РПК террористической организацией и одной из основных угроз национальной безопасности.

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