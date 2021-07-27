МВД Литвы предложило ввести в приграничных с Белоруссией районах чрезвычайное положение

ВИЛЬНЮС, 27 июля. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Литвы предложило правительству ввести в приграничных с Белоруссией районах режим чрезвычайного положения в связи с массовым наплывом нелегальных мигрантов, проникающих в республику с территории соседней страны. Об этом во вторник сообщила журналистам глава МВД Агне Билотайте.

"Министерство направило предложение оценить сложившуюся ситуацию с возможностью объявить в приграничной зоне чрезвычайное положение", - заявила она.

По словам министра, прежде всего необходимо всесторонне оценить ситуацию. "Надо дать оценку целому ряду компонентов. Мы делаем это со стороны МВД, чтобы наши сотрудники могли эффективнее выполнять задачи по охране границы", - сказала Билотайте.

С начала года на литовско-белорусской границе были задержаны 2 839 нелегалов из стран Азии и Африки, что в 35 раз больше, чем за весь 2020 год. В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.