Украина и Белоруссия завершили демаркацию госграницы на суше

КИЕВ, 27 июля. /ТАСС/. Украина и Белоруссия закончили демаркацию государственной границы в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС (ЧАЭС), завершив, таким образом, обозначение госграницы по суше. Об этом во вторник сообщила Государственная пограничная служба Украины.

"В Гомеле состоялось 24-е заседание совместной украинско-белорусской демаркационной комиссии. Было констатировано завершение совместной работы по выносу линии государственной границы с карты на местность в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, а также в целом на всей протяженности государственной границы (за исключением рек Днепр и Сож)", - отметили в ведомстве.

По его данным, делегации двух стран наметили направления дальнейшей работы до конца 2021 года и дали соответствующие поручения рабочим группам.

Украина и Белоруссия начали демаркацию госграницы в Черниговской области в ноябре 2013 года, в зоне отчуждения ЧАЭС - в апреле 2019 года. Согласно плану демаркации, до конца 2023 года предстоит завершить комплекс работ по выносу границы на местности.

Государственная граница между Украиной и Белоруссией имеет протяженность 1 084 км, в том числе 758,3 км - сухопутный участок и почти 326 км - водный по рекам Днепр, Сож и Припять. При этом около 120 км проходит в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

Договор о госгранице между Украиной и Белоруссией подписан 12 мая 1997 года, ратифицирован Верховной радой 18 июля 1997 года, в 2010 году - Национальным собранием Белоруссии. Документ вступил в силу в июне 2013 года.