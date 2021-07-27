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Боррель: ЕС "решительно осуждает неприемлемые заявления" президента Турции по Вароше

БРЮССЕЛЬ, 27 июля. /ТАСС/. Евросоюз осуждает действия Турции по вопросу квартала Вароша на Кипре и связанные с этим заявления турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана и лидера турок-киприотов Эрсина Татара. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, распространенном во вторник в Брюсселе.

"Евросоюз решительно осуждает односторонние шаги Турции и неприемлемые заявления турецкого президента, а также лидера турок-киприотов, сделанные 20 июля 2021 года относительно дальнейшего открытия огороженного города Вароша", - отмечается в нем.

Теги
ТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипБоррель, Жозеп
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