AFP: в ДР Конго ликвидировали 15 террористов

ПРЕТОРИЯ, 27 июля. /ТАСС/. По меньшей мере 15 боевиков из террористической группировки "Альянс демократических сил" (АДС) убиты в ходе продолжавшейся трое суток армейской операции на востоке Демократической Республики Конго (ДРК). Об этом сообщило во вторник агентство Agence France-Presse со ссылкой на местные власти.

"В ходе наступления в районе Чаби, которое началось в субботу, ликвидированы 15 повстанцев", - цитирует AFP военного губернатора провинции Итури генерал-лейтенанта Джонни Лубоя. По его словам, правительственные силы потеряли убитыми семь военнослужащих.

В провинции Итури с 6 мая действует осадное положение, которое ввел своим указом президент ДРК Феликс Чисекеди по причине ухудшения ситуации в области безопасности. Распоряжением главы государства в соответствии со статьей 86 Конституции ДР Конго гражданская администрация заменена на военную. Аналогичный режим действует и в соседней провинции Северное Киву.

АДС был сформирован на основе мусульманской секты на западе Уганды в 1995 году как исламистская группировка, находившаяся в оппозиции к правительству страны. В 2003 году под ударами угандийских вооруженных сил отряды АДС укрылись в восточных районах республики. По данным ООН, боевики АДС за последние два года убили на востоке ДРК более 1,3 тыс. гражданских лиц. Конголезские силы безопасности отмечают, что главари группировки установили связи с международными террористическими организациями, в том числе с сомалийской "Аш-Шабаб". США 11 марта включили АДС в список террористических организаций, связанных с запрещенной в РФ группировкой "Исламское государство".