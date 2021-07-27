В Швейцарии закрыли расследование, связанное с "делом Магнитского"

ЖЕНЕВА, 27 июля. /ТАСС/. Швейцария закрыла продолжавшееся более 10 лет расследование по подозрению в отмывании денег, связанное с так называемым делом Магнитского. Как сообщила во вторник федеральная прокуратура страны, следователи не обнаружили фактов, которые позволили бы предъявить кому-либо в Швейцарии обвинение.

"Основываясь на обширных изысканиях, Управление федерального прокурора может подтвердить, что это расследование не вскрыло каких-либо свидетельств, которые обосновывали бы обвинения против кого-либо в Швейцарии. Таким образом, было принято решение закрыть процедуру", - говорится в сообщении ведомства. Вместе с тем прокуратура конфисковала "более 4 млн франков" из замороженных в начале следствия в Швейцарии авуаров на общую сумму около 18 млн франков (1 франк равен примерно $1,09 по текущему курсу).

Уголовное расследование по подозрению в отмывании денег было возбуждено 3 марта 2011 года на основании информации британской компании Hermitage Capital Managment, основанной Уильямом Браудером, а также "еще одного сообщения о подозрении в отмывании денег". Речь идет о событиях 2008-2010 годов и подозрении в отмывании в этот период в Швейцарии и других странах средств, полученных в России в результате налогового мошенничества.

Проведя интенсивные изыскания, включая направление запросов в Россию, США, Молдавию, Латвию и на Кипр, швейцарские следователи проанализировали финансовые потоки, связанные с данным делом. Последний из подготовленных ими докладов датируется маем 2021 года. При этом ни обстоятельства смерти Сергея Магнитского, ни ее "политические последствия" в рамках данного дела не расследовались.

Подчеркивается, что "жалующейся стороной" выступала компания Hermitage Capital Managment. Однако в процессе расследования этот статус "был поставлен под сомнение другими участниками процедуры", и в итоге статуса "жалующейся стороны" прокуратура ее лишила. Мотивом послужило то, что в ходе следствия "невозможно было установить, что фонды, в отношении которых велось расследование в Швейцарии, ведут происхождение из правонарушений, совершенных в ущерб Hermitage [Capital Managment]".

Дело Сергея Магнитского

24 ноября 2008 года 37-летний управляющий партнер аудиторской компании Firestone Duncan и аудитор фонда Hermitage Capital Management Сергей Магнитский был задержан по обвинению в соучастии в уклонении от уплаты налогов. 26 ноября решением Тверского суда Москвы он был арестован. В октябре 2009 года следствие предъявило ему и основателю фонда Уильяму Браудеру обвинение в уклонении от уплаты налогов в размере более 522 млн рублей. После 11 месяцев содержания под стражей в СИЗО "Бутырка" он умер в отделении интенсивной терапии больницы СИЗО "Матросская Тишина" 16 ноября 2009 года. Уголовное дело в отношении Магнитского было прекращено 30 ноября того же года в связи с его смертью.

Смерть Сергея Магнитского стала поводом для принятия в США в 2012 году закона, вводящего санкции в отношении лиц, предположительно причастных к этому. Закон, получивший название "Акт о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского", стал частью закона об отмене поправки Джексона-Вэника. Ответом России на "акт Магнитского" стал подписанный президентом России Владимиром Путиным 28 декабря 2012 года закон "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ" (получил неофициальное название "закон Димы Яковлева" в память о российском мальчике, трагически погибшем в приемной семье в США).