FT: бывшая любовница почетного короля Испании подала на него в суд Лондона

ЛОНДОН, 27 июля. /ТАСС/. Бывшая любовница Хуана Карлоса I - почетного короля Испании - подала на него в Высокий суд Лондона, обвиняя экс-главу государства и испанские секретные службы в незаконной слежке за ней. Об этом сообщила во вторник газета Financial Times со ссылкой на документы дела. Исковое заявление было подано еще в декабре прошлого года, однако опубликовано лондонским судом лишь 26 июля.

В нем Коринна Сайн-Витгенштейн-Сайн (урожденная Ларсен) обвиняет Хуана Карлоса I в том, что он подвергал ее травле "с 2012 года по настоящее время", якобы прибегая к угрозам и клеветническим заявлениям. Она также обвиняет почетного монарха в "незаконном тайном и гласном надзоре" со стороны сотрудников его аппарата и испанской разведывательной службы. Сайн-Витгенштейн-Сайн требует суд удовлетворить ее требование о покрытии существенного ущерба, сумма которого не указывается.

Женщина, утверждающая, что прекратила отношения с Хуаном Карлосом I в 2009 году, также требует издать судебный приказ, запрещающий почетному королю Испании и его представителям общаться с ней, следить за ней, делать про нее клеветнические заявления или приближаться к ней ближе, чем на 150 м.

Издание пишет о том, что в центре судебного разбирательства находятся около €65 млн, которые Хуан Карлос I, по сообщениям СМИ, перевел женщине в 2012 году "из благодарности и любви". В своем заявлении истец указывает на то, что тогдашний король, переводя эти средства, "хотел удостовериться, что она и ее дети будут обеспечены, но он был обеспокоен, что его семья оспорит все, что оставил бы ей в завещании после смерти", говорится в статье.

Затем, как утверждает Сайн-Витгенштейн-Сайн, Хуан Карлос I попросил вернуть деньги или "сделать их доступными для его пользования". По заявлению истца, после того как она отказалась сделать это, король, отрекшийся от престола в 2014 году, ложно обвинил ее в краже средств и оклеветал женщину перед ее семьей и деловыми партнерами. Это, как отмечается, привело к потере доходов, которые Сайн-Витгенштейн-Сайн получала в качестве стратегического консультанта, работающего с высокообеспеченными частными лицами и ведущими компаниями в мире.

Financial Times указывает на то, что представители почетного монарха отвергали эти утверждения, однако пока не представили свои аргументы защиты суду. По информации издания, следующим шагом судебного разбирательства станет тяжба по поводу вопроса юрисдикции, так как Хуан Карлос I - бывший глава государства, не проживающий на территории Соединенного Королевства.

О скандале вокруг почетного монарха

Почетный монарх состоит в браке с Софией Греческой с 1962 года. В 2000-х годах у Хуана Карлоса I завязался роман с Сайн-Витгенштейн-Сайн. После отречения от престола Хуан Карлос I разорвал с ней связь.

3 августа 2020 года стало официально известно о том, что почетный монарх сообщил своему сыну, королю Филиппу VI о решении покинуть страну. 83-летний бывший глава государства оказался в эпицентре крупного скандала. Хотя Хуану Карлосу I не предъявлено никаких обвинений в Испании, прокуратура ведет несколько расследований, связанных с его деятельностью. Сейчас он находится в ОАЭ.