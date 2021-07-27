СМИ: в Эфиопии более 300 человек погибли в вооруженных столкновениях

ПРЕТОРИЯ, 27 июля. /ТАСС/. По меньшей мере 300 человек убиты за последние сутки в районе эфиопского города Гарба-Исса, расположенного на северо-востоке страны в районе Ситти (Шиниле) штата Сомали, в ходе столкновений спецназа из штата Афар с местными жителями. Об этом сообщил во вторник сомалийский новостной портал Somali Guardian.

По его данным, вторые сутки в районе Ситти проходят массовые протесты населения, которые сопровождаются блокированием автомобильных и железнодорожных трасс.

В свою очередь агентство Reuters сообщило во вторник, что правительство штата Сомали обвинило власти соседнего штата Афар в массовых убийствах мирных жителей в районе Ситти. Вооруженные ополченцы из Афара устроили в субботу резню в районе Гарба-Исса, приводит оно слова представителя правительства штата Сомали Али Беделя. Афарские ополченцы вошли в город три дня назад. Сейчас в этом районе идут ожесточенные бои между силами штатов Сомали и Афар.

Район Ситти лежит на границе между двумя штатами. В течение двух последних десятилетий в этой части Эфиопии происходят регулярные стычки между общинами, которые оспаривают права на землю, пастбища и доступ к водным ресурсам. Сейчас ситуация в районе Ситти обострилась, так как в него вошли спецподразделения штата Афар для того, чтобы задержать продвижение повстанческих отрядов Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) к важнейшему транспортному коридору Аддис-Абеба - Джибути.