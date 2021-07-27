СМИ: силы безопасности Афганистана арестовали четырех журналистов

ТЕГЕРАН, 27 июля. /ТАСС/. Силы безопасности Афганистана арестовали четырех журналистов в провинции Кандагар на границе с Пакистаном. Как сообщило во вторник министерство внутренних дел страны, журналисты кандагарской радиостанции "Миллат чаг" были задержаны после того, как посетили для подготовки репортажа район Спин-Болдак, захваченный боевиками движения "Талибан" (запрещено в РФ).

"Журналисты задержаны за ведение пропаганды в пользу "Талибана", - цитирует афганский телеканал Ariana News официального представителя МВД Афганистана Мирваиса Станекзая. По его словам, афганское правительство придерживается свободы слова. Обвинения в адрес журналистов хорошо задокументированы, силы безопасности проведут расследование в рамках закона.

Правительство Афганистана обвинило талибов в убийствах мирных жителей в районе Спин-Болдак. В частности, поступают сообщения о расправе над родственниками начальника полиции Кандагара Абдул Разика, убитого в 2018 году. Талибы отвергли это обвинение и пригласили журналистов посетить место предполагаемого убийства.

Власти запретили журналистам посещать Спин-Болдак, однако три репортера "Миллат чаг" - Бисмилла Ватандост, Кудратулла Султани и Мохибулла Обаиди, а также оператор, работавший на агентство "Синьхуа", имя которого не приводится, - посетили контролируемый талибами район, указывает телеканал.

Требования правозащитников

Правозащитная организация Amnesty International выразила озабоченность в связи с задержанием репортеров в Кандагаре: "Мы озабочены задержанием сотрудниками Национального директората безопасности четырех журналистов в Кандагаре, которые находятся под арестом с понедельника. Эти журналисты возвращались из района Спин-Болдак после расследования о пострадавших среди мирного населения. Мы призываем освободить их".

Комитет за безопасность журналистов в Афганистане также призвал правительство предоставить полную информацию об аресте, отмечая, что все случаи нарушения закона журналистами должны расследоваться в соответствии с афганским законодательством. "Недопустимо какое-либо внесудебное задержание", - заявил комитет.

Обстановка в Спин-Болдаке

По данным агентства Reuters, Пакистан возобновил работу КПП "Чаман", который граничит с афганским погранпереходом "Спин-Болдак". Ранее представители афганских властей заявляли, что район Спин-Болдак удалось с боями освободить от талибов. Однако источники Reuters в пакистанской таможне сообщили, что этот КПП якобы все еще находится под контролем "Талибана".

14 апреля президент США Джо Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. В начале июля движение "Талибан" на фоне вывода войск западной коалиции взяло под контроль районы Афганистана вдоль границ с пятью странами - Ираном, Таджикистаном, Туркменией, КНР и Пакистаном. Как заявил новый командующий ВС Афганистана генерал Вали Мохаммад Ахмадзай, приоритетом для армии является защита от талибов основных городов страны, пограничных переходов и шоссе. По его словам, главари "Талибана" намерены сначала перерезать основные дороги, по которым идет подвоз товаров, а затем развернуть наступление на города и районы.