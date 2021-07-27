США планируют объявить о новых санкциях против Белоруссии в ближайшие недели

НЬЮ-ЙОРК, 27 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты продолжают работу над новыми санкциями в отношении Белоруссии, объявить о которых планируется в ближайшие несколько недель. Об этом сообщил ТАСС источник, знакомый с деталями визита лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской в Вашингтон.

"Ей не было дано каких-либо обещаний, сроки не назывались, потому что работа над санкциями ведется США независимо от ее поездки. Эта работа началась раньше и пока не закончилась. Речь идет о ближайших неделях", - сказал собеседник, отвечая на вопрос о возможности нового раунда санкций.

Собеседник не стал уточнять, идет ли речь о секторальных санкциях. "Тихановская просила о них, но США сами определят, какие санкции вводить", - добавил источник.

Ранее Тихановская на встрече в белорусской диаспорой в Нью-Йорке заявила, что на встречах в Вашингтоне на прошлой неделе просила о расширении санкций в отношении Минска, но конкретных обещаний не получила.

Тихановская с 18 июля находится в США. На прошлой неделе в Вашингтоне она встретились с заместителем госсекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд и советником Госдепартамента США Дереком Шолле. Как отмечалось в сообщении Госдепартамента, "на части встречи" присутствовал госсекретарь США Энтони Блинкен. Тихановская также отдельно встретилась с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.