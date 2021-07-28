Байден считает, что мир в предстоящие 10 лет сильно изменится

ВАШИНГТОН, 28 июля. /ТАСС/. Мир в течение предстоящих десять лет изменится сильнее, чем за предыдущие полвека. Такое мнение выразил во вторник американский президент Джо Байден, выступая перед сотрудниками аппарата директора Национальной разведки США.

"Мир меняется так быстро с технологической точки зрения, с точки зрения союзов и взаимодействия между людьми, что за следующие 10 лет все изменится во всех аспектах больше, чем за предыдущие 50 лет. Это не преувеличение, а факт", - считает Байден.

"Если бы я 15 лет назад начал говорить вам про гиперзвук, вы бы приняли меня за умалишенного", - добавил он. "Изменится многое. <...> Станет действительно труднее", - убежден президент США. "Угрозы географически станут более разнородными, чем 20 лет назад", - добавил он.