В ООН выразили тревогу по поводу попыток нарушения конвенции по беженцам

ЖЕНЕВА, 28 июля. /ТАСС/. Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди выразил тревогу по поводу попыток нарушения Конвенции о статусе беженцев со стороны некоторых стран. В распространенном в Женеве в среду заявлении по случаю 70-летия принятия этого документа он подчеркнул его актуальность в условиях пандемии.

"Благодаря этой конвенции были спасены миллионы жизней, - отметил Гранди. - По прошествии 70 лет после ее одобрения крайне важно, чтобы мировое сообщество защищало ее принципы". По словам верховного комиссара, этот документ остается действенным "в условиях беспрецедентных вызовов и чрезвычайных ситуаций, таких, как пандемия COVID-19".

Гранди выразил тревогу по поводу "недавних попыток некоторых правительств пренебрегать конвенцией", что проявилось в изгнании беженцев и просителей убежища, а также в "предложениях об их принудительном перемещении в третьи страны" для рассмотрения их просьб "без надлежащих гарантий защиты". Верховный комиссар призвал международное сообщество "поддержать ключевые принципы защиты беженцев, изложенные в конвенции". Он напомнил о запрете выдворения тех, кто бежал от преследований.

Во вторник возглавляемое Гранди управление по делам беженцев призвало страны "рассматривать просьбы об убежище путем справедливых и эффективных процедур" и предоставлять защиту всем, кто в ней нуждается. "Когда страны поощряют отток населения в соседние государства, они создают серьезный риск и усиливают травмы и страдания бегущих людей", - констатировали в ведомстве.

Конвенция о статусе беженцев была принята 28 июля 1951 года на Женевской конференции полномочных представителей, созванной по решению Генеральной Ассамблеи ООН. В этом документе было впервые закреплено определение понятия "беженец": это лицо, покинувшее свою страну ввиду обоснованной боязни преследований по "признаку расы, вероисповедания, гражданства, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений". Кроме того, документ установил общие основания, на которых должен предоставляться статус беженца, определил нормы обращения с беженцами и запретил их дискриминацию. Конвенцию подписали 146 государств (последняя присоединившаяся сторона - Южный Судан, декабрь 2018 года).