Байден заявил, что власти США ищут причину "гаванского синдрома" у своих госслужащих

ВАШИНГТОН, 28 июля. /ТАСС/. Американские власти энергично ищут причину возникновения так называемого гаванского синдрома у госслужащих США. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая во вторник перед сотрудниками аппарата директора Национальной разведки США Эврил Хейнс.

"Вы подвергаетесь на этих должностях особенному риску. И мы, к примеру, со всей серьезностью относимся к инцидентам с аномалиями в состоянии здоровья сотрудников разведки, правительственных чиновников и членов их семей. Моя администрация координирует усилия в рамках всего правительства [США], чтобы принять меры в ответ на эти инциденты, поскольку данный вызов требует совместной неотложной работы министерств и ведомств, включая разведывательное сообщество в целом", - сказал Байден.

"Акустические атаки" или стрекот сверчков?

Предыдущая вашингтонская администрация утверждала, что в результате некоего внешнего воздействия, названного в американской печати "акустическими атаками", в Гаване с ноября 2016 года пострадали более 40 дипломатов США. Власти Соединенных Штатов возложили на Кубу ответственность за эти инциденты. В сентябре 2017 года США в свете произошедшего отозвали на родину 60% сотрудников своего посольства в Гаване, а затем потребовали от Кубы сократить на 15 человек численность ее дипломатической миссии в Вашингтоне.

Гавана неоднократно отвергала причастность к инцидентам с американскими дипломатами. В октябре 2017 года кубинские эксперты также заявляли, что США могли принять за "акустические атаки" стрекот сверчков или цикад.

Весной 2018 года в США появились сообщения о том, что сотрудник консульства в Гуанчжоу мог подвергнуться "акустической атаке", подобной тем, от которых ранее, с точки зрения вашингтонской администрации, пострадали американские дипломаты на Кубе. В свою очередь правительство КНР подчеркнуло тогда, что не обнаружило признаков "акустической атаки" на работника консульства.

Новые случаи

В конце апреля текущего года схожие сведения распространила газета Politico. По ее версии, загадочные атаки при помощи "направленной энергии" могли быть совершены на военнослужащих США, размещенных в Сирии, и что нельзя исключать причастности к этому России. Глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи, в зону оперативной ответственности которого входит прежде всего Ближний Восток, фактически опроверг эту публикацию.

Затем телекомпания CNN сообщила, ссылаясь на неназванного бывшего американского чиновника, что один такой эпизод был прояснен практически сразу. Тогда симптомы, схожие с теми, которые бывают при заболевании гриппом, были выявлены у нескольких американских морских пехотинцев в Сирии. Кто-то увязал случившееся с незадолго до этого имевшим место пролетом российского вертолета у военной базы США, на которой находились эти морские пехотинцы. Однако оказалось, что произошло пищевое отравление. Было быстро установлено, где именно морпехи употребили в пищу "испорченные продукты", заявил этот отставник. Кроме того, как признал в беседе с корреспондентом CNN представитель Пентагона, военные медики США определили, что недомогание у морпехов началось еще до появления у их базы российских военнослужащих.

По данным CNN, власти США ведут расследование еще как минимум двух подобных инцидентов, произошедших в Вашингтоне и его окрестностях в 2019-2020 годах.

В обнародованном 30 апреля совместном письменном заявлении руководители специального комитета по разведке Сената Конгресса США - демократ Марк Уорнер и республиканец Марко Рубио - утверждали, что число предположительных тайных акустических или иных атак с возможным применением "направленной энергии" на персонал США за рубежом, по всей видимости, увеличивается.

Директор ЦРУ США Уильям Бернс признал в интервью американскому Национальному общественному радио 22 июля, что причина недомоганий, названных "гаванским синдромом", не установлена. При этом он утверждал, что не исключает причастности России к предположительно имевшим место атакам на сотрудников разведки и госслужащих США.