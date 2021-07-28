Премьер Ливана планирует создать правительство из экспертов для проведения плана реформ

БЕЙРУТ, 28 июля. /ТАСС/. Новый премьер-министр Ливана Наджиб Микати собирается сформировать техническое правительство, которое будет править страной в оставшийся до парламентских выборов 2022 года промежуток времени. Об этом он сообщил в среду газете An-Nahar после консультаций с парламентскими фракциями и президентом республики Мишелем Ауном.

"В нынешних кризисных условиях невозможно создать правительство из политиков, и Ливан нуждается в чисто техническом кабинете экспертов, способных осуществить программу реформ", - указал Микати. Он намерен "подобрать команду опытных специалистов, которые будут денно и нощно трудиться над спасением Ливана". "Всем нам предстоит путь, устланный шипами, а не розами, но я вижу свет в конце туннеля", - отметил он.

Премьер сообщил, что Международный валютный фонд предоставит Ливану в августе кредит в размере $850 млн. "Эти средства будут использованы для строительства двух ТЭЦ в Дейр-Аммаре и Захрани, что позволит решить проблему с электроснабжением", - подчеркнул Микати, информировав о планах закупать в качестве топлива египетский газ.

В понедельник президент Ливана назначил депутата из северного города Триполи Микати премьер-министром и поручил ему сформировать новое правительство республики. По итогам консультаций главы государства с парламентскими фракциями, которые проходили во дворце Баабда, кандидатура Микати получила поддержку 72 из 115 членов законодательного органа власти.

65-летний политик и бизнесмен Наджиб Микати дважды возглавлял правительства Ливана: в период острого политического противостояния в 2005 году после убийства экс-премьера Рафика Харири и в разгар кризиса в соседней Сирии в 2011-2014 годах.