Ким Чен Ын сравнил кризис из-за коронавируса с ситуацией в годы войны

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Трудности, которые КНДР испытывает в связи с пандемией коронавируса и изоляцией, сравнимы с положением дел во время Корейской войны. Об этом, как сообщило в среду агентство ЦТАК , заявил лидер страны Ким Чен Ын на национальной конференции ветеранов, приуроченной к 68-й годовщине подписания соглашения о перемирии.

"Сегодня мы сталкиваемся с лишениями и трудностями, вызванными беспрецедентным глобальным кризисом в области здравоохранения, и сохраняющаяся длительная изоляция превратилась в испытание не менее сложное, чем во время войны", - сказал он. Ким Чен Ын подчеркнул, что нынешнее поколение должно продолжать традиции предков, победивших в войне, и вести страну к дальнейшему процветанию.

Годовщина окончания Корейской войны является национальным праздником КНДР. Боевые действия на Корейском полуострове начались 25 июня 1950 года и закончились 27 июля 1953 года. Коалиция из 17 государств во главе с США воевала на стороне Южной Кореи против КНДР, которую поддерживали Китай и Советский Союз.

Боевые действия завершились подписанием соглашения о перемирии в пограничном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне между Севером и Югом Кореи. При этом формально война не прекращена по сей день, так как полноценный мирный договор до сих пор не подписан. Пхеньян утверждает, что в стране с начала пандемии не было зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. Власти приняли жесткие меры по борьбе с инфекцией, в частности ввели строгий пограничный контроль.