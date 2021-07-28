Закон КНР о противодействии санкциям могут включить в конституцию Гонконга

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 28 июля. /ТАСС/. Новый закон о контрмерах в ответ на санкции иностранных государств, принятый 10 июня парламентом Китая, как ожидается, будет включен в Приложение 3 Основного закона Гонконга (аналог конституции). Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в среду источник в местной администрации.

"С 17 по 20 августа в Пекине состоится заседание Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган). В повестке его работы будет в том числе вопрос о целесообразности внесения большего числа национальных законов в Приложения 3 Основных законов Гонконга и Макао", - отметил источник.

В этих приложениях перечислены национальные законы КНР, которые применяются в двух специальных административных районах КНР, наделенных правами расширенной автономии. "В первую очередь, речь пойдет о новом законе о противодействии иностранным санкциям, поскольку его соблюдение особенно актуально для Гонконга в условиях действующего санкционного давления со стороны Запада", - пояснил источник.

Китай принял данный законопроект в ответ на санкции США и других западных стран. Ранее в этом году власти Соединенных Штатов и ряда государств Европы утвердили санкции против физических лиц и компаний Китая, причастных, по их мнению, к "преследованию уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзян-Уйгурском автономном районе". Кроме того, Белый дом усилил санкционное давление на Пекин и Гонконг из-за принятия в этом специальном административном районе закона о национальной безопасности и реформы местной избирательной системы.

Закон о контрмерах может применяться к отдельным лицам, членам их семей и организациям. Он предусматривает возможность отказа в выдаче визы, депортации, замораживании активов.