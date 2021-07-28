Макрон заявил о долге нации перед Французской Полинезией из-за ядерных испытаний

ПАРИЖ, 28 июля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что нация в долгу перед Французской Полинезией из-за ядерных испытаний, проводимых в период с 1966 по 1996 год в Тихом океане. Соответствующее заявление он сделал в среду по парижскому времени, выступая в городе Папеэте на острове Таити.

"Эти [ядерные] испытания <...> проводились также во Французской Полинезии, - отметил он. - Я хочу сказать, что нация в долгу перед Французской Полинезией". По его словам, "невозможно сказать, что эти испытания были чистыми, особенно в период между 1966 и 1974 годами".

"Со всей открытостью я хочу также сказать, что военные, которые проводили испытания, не обманывали вас, они подвергли себя тем же рискам, - продолжил президент. - Не было лжи, но риски были не до конца изучены, в том числе военными". Макрон подчеркнул важность выплаты компенсаций всем, кто пострадал от этих испытаний. По его словам, множество дел о компенсациях находятся на рассмотрении, и "этот процесс необходимо ускорить".

Французский лидер также заявил, что государство намерено инвестировать в экономические проекты Французской Полинезии, в том числе в развитие авиакомпании Air Tahiti Nui.