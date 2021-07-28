Зеленский назвал Крым "родным ребенком" Киевской Руси

КИЕВ, 28 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сограждан с 1033-летием Крещения Киевской Руси и заявил, что наследницей одного из наиболее могущественных государств средневековой Европы является лишь Украина.

"Крещение великим князем Владимиром Киевской Руси - это не часть нашей истории, это и есть наша история, - заявил президент в видеообращении, опубликованном в среду в соцсетях. - Нам не надо доказывать это историческими трактатами, работами, статьями. Потому что наши доказательства не на бумаге, а в металле и камне. Не в мифах и легендах, а в наших городах и на наших улицах".

При этом президент вспомнил о Крыме. "Киевская Русь - это мать нашей истории", - сказал он, добавив, что Крым и 24 области Украины - "ее родные дети", которые по праву являются "наследниками". Зеленский отметил, что "очень дальним родственникам" и "двоюродным племянникам" не стоит посягать на наследство Киевской Руси и "пытаться доказать свою причaстность к истории тысячи лет и тысячи событий, находясь от мeст, где они происходили, за тысячи километров".

Зеленский провел видеоэкскурсию по святым местам в Киеве и разным уголкам Украины, которые связаны с историей христианства. Он напомнил о религиозном многообразии Украины и призвал граждан страны "совместно стремиться к одному: что построено - не потерять, что разрушено - восстановить, захвачено - вернуть", "а значит - сохранить себя и государство".

День Крещения Киевской Руси-Украины - государственная памятная дата, которая с 2008 года после издания соответствующего указа президента страны отмечается ежегодно 28 июля, в день памяти святого равноапостольного князя Владимира.