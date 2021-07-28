Мэр Даугавпилса заявил о намерении отремонтировать памятник освободителям при участии РФ

РИГА, 28 июля. /ТАСС/. Памятник воинам - освободителям Даугавпилса в парке Дубровина будет отреставрирован при поддержке генерального консульства России в этом городе, поскольку угрожает безопасности местных жителей и нуждается в ремонте. Об этом в среду заявил мэр этого второго по величине города Латвии Андрей Элксниньш, комментируя критику МИД республики по этому вопросу.

"Мемориал в Дубровине должен быть отремонтирован. И никакой политики здесь нет, как бы ее ни пытались разглядеть "ринкевичи" (глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс) и ему подобные. В парке Дубровина находится мемориал, который требует ремонта и угрожает безопасности горожан, посему - ремонту быть", - написал градоначальник на своей странице в Facebook.

Элксниньш считает, что после инцидентов со сменой флагов России и Белоруссии во время чемпионата мира по хоккею в Риге сейчас МИД Латвии решил использовать для своих "симметричных санкционных разборок" памятники, расположенные в приграничном с РФ регионе Латгалия. "Сначала буквально "сперли" памятник в Екабпилсе, теперь нацелились взять в заложники памятник в нашем городе! И ведь совершенно очевидно, что все эти размахивания "фигой" перед Москвой больнее всего ударят именно по жителям Латгалии. Так было с "перекрытием" транзита, который наш премьер считает вредоносным для латвийской экономики, так будет и с памятниками, которые правящим просто нужно развалить из-за их старости", - указал он.

Даугавпилсская дума в середине июля заключила договор с генеральным консульством РФ об участии российской стороны в ремонте памятника воинам - освободителям города в парке Дубровина, где горит Вечный огонь. Это намерение вызвало критику со стороны МИД Латвии.

Как заявил агентству LETA пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Янис Бекерис, эта сфера регулируется латвийско-российским межправительственным договором, который не дает право самоуправлениям республики отдельно заключать соглашения с российской стороной. По его словам, весной этого года МИД проинформировал Даугавпилсскую думу о том, что процесс согласования вопроса реставрации этого памятника еще не завершен и российская сторона не получила согласия на проведение ремонтных работ в парке Дубровина.