МИД Италии объявил, что в Риме проходят межливийские переговоры по закону о выборах

РИМ, 28 июля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Италии заявило, что в настоящее время в Риме проходят переговоры заинтересованных сторон по разработке закона о намеченных на конец декабря парламентских и президентских выборах в Ливии. Об этом в среду сообщила пресс-служба итальянского МИД.

"В рамках усилий по достижению институционального соглашения об определении юридических рамок, которые позволят провести парламентские и президентские выборы 24 декабря, в эти дни в Риме встречаются делегации Палаты представителей (избранного парламента Ливии) и Высшей национальной избирательной комиссии при технической поддержке Миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ)", - говорится в сообщении.

МИД Италии также отметил свою заинтересованность в стабилизации обстановки в Ливии и выразил надежду, что эти переговоры в конечном счете приведут к проведению "свободных, честных и инклюзивных выборов в соответствии с подлинными ожиданиями ливийского народа".

В Ливии до недавнего времени параллельно существовали два органа исполнительной власти: Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа в Триполи и пользовавшееся поддержкой Ливийской национальной армии (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром и Палатой представителей временное правительство на востоке страны. Вооруженные формирования враждующих сторон вели затяжные бои.

23 октября прошлого года в Женеве участники Совместного военного комитета "5+5", который включил в себя по пять военных от формирований ПНС и ЛНА, подписали соглашение о постоянном прекращении огня. 5 февраля патронируемый ООН Форум ливийского политического диалога избрал в Швейцарии премьер-министра единого правительства Ливии и трех членов Президентского совета, в задачи которых входит проведение в декабре парламентских и президентских выборов на всей территории страны. Оба органа власти были приведены к присяге 15 марта и исполняют свои обязанности в Триполи.

Между тем заседавшим в Швейцарии с 28 июня по 2 июля участникам форума не удалось договориться о конституционной основе для проведения общенациональных выборов. Как заявлял помощник генерального секретаря ООН, координатор МООНПЛ Райзедон Зененга, встреча завершилась безрезультатно, однако ООН "продолжит работать для выработки конституционного базиса выборов в декабре".