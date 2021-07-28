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Политический кризис в Тунисе

СМИ: три партии в Тунисе подозреваются в получении иностранного финансирования

Разбирательство было начато "в середине июля" и ведется в отношении партий "Ан-Нахда", "Сердце Туниса" и "Тунисская жизнь"

ТАСС, 28 июля. Финансово-экономическое управление прокуратуры Туниса начало расследование в отношении трех тунисских политических партий, подозреваемых в получении средств из иностранных источников. Об этом сообщила в среду радиостанция Mosaique FM.

По ее сведениям, разбирательство было начато "в середине июля" и ведется в отношении двух представленных в парламенте республики партий - "Ан-Нахда" и "Сердце Туниса", а также ассоциации "Тунисская жизнь". Прокуратура допускает возможность привлечения указанными политическими силами иностранного финансирования во время избирательной кампании 2019 года.

25 июля президент Туниса Каис Саид объявил о приостановке деятельности парламента на 30 дней, отмене неприкосновенности всех депутатов и отставке премьер-министра Хишама Машиши. В столицу республики были введены армейские подразделения. 26 июля Саид издал указ об увольнении министра национальной обороны Брахима Бертаджи и исполняющей обязанности министра юстиции Хасны бен Слимани. Данные решения были приняты после того, как в воскресенье в ряде крупных городов состоялись манифестации, участники которых требовали роспуска парламента, смены политического режима, а также привлечения к ответственности тех, кто виновен в ухудшении эпидемической и социально-экономической ситуации в республике.

Исламистская партия "Ан-Нахда", чей лидер Рашид Ганнуши является председателем Ассамблеи народных представителей (парламента) Туниса, назвала решения президента неконституционными.

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