Тихановская попросила Байдена способствовать переходу Белоруссии к демократии

МИНСК, 28 июля. /ТАСС/. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что в ходе состоявшейся в Белом доме встречи с президентом США Джо Байденом попросила его помочь Белоруссии перейти к демократии ненасильственными методами. Об этом Тихановская сообщила в среду в своем Telegram-канале.

"Как политик, я рада этой встрече. Президент Байден сказал, что в мире продолжается борьба между автократией и демократией. И вы знаете, что Беларусь в этой борьбе находится на передовой. Поэтому я призвала президента Байдена помочь нам сделать Беларусь успешным примером ненасильственного перехода к демократии", - отметила Тихановская

По ее словам, "белорусская революция не связана с геополитикой". "Это демократический выбор белорусов, и моральный долг США - поддержать нас", - сказала она. При этом Тихановская подчеркнула, что "суверенитет Беларуси не подлежит обсуждению и торгу". "Любые сделки, подписанные нелегитимным режимом, незаконны", - подчеркнула она.

Экс-кандидат считает, что "решением кризиса могут стать только новые свободные выборы под международным контролем, а все заключенные по политическим мотивам должны быть освобождены без каких-либо условий". "Кризис в Беларуси должен быть включен в международную повестку дня в ООН и ОБСЕ, а все виновные должны быть привлечены к ответственности в международных судах", - заявила Тихановская.