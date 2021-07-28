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Сирийские ПВО уничтожили запущенный боевиками беспилотник из комплекса "Панцирь-С"

Летательный аппарат был запущен боевиками незаконных вооруженных формирований из района населенного пункта Кафер-Каттар провинции Идлид, рассказал замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Вадим Кулить

ТАСС, 28 июля. Дежурные силы сирийских ПВО в провинции Хама уничтожили запущенный незаконными вооруженными формированиями беспилотник из зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С". Об этом сообщил на брифинге заместителя руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

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"Вечером 27 июля сирийскими средствами противовоздушной обороны был выявлен беспилотный летательный аппарат, запущенный боевиками незаконных вооруженных формирований из района населенного пункта Кафер-Каттар провинции Идлиб. Над территорией провинции ХАМА беспилотный летательный аппарат боевиков был уничтожен дежурными силами сирийских ПВО из самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса российского производства "Панцирь-С", - сказал Кулить.

"Российский Центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах", - подчеркнул он.

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