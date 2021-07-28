Глава МИД Кубы считает, что координаторы протестов в стране использовали соцсеть Clubhouse

ГАВАНА, 28 июля. /ТАСС/. Организаторы антиправительственных протестов и беспорядков 11 июля на Кубе координировали действия через социальную сеть Clubhouse из-за рубежа, сообщил в среду министр иностранных дел республики Бруно Родригес Паррилья.

"Осуждаю использование приложения Clubhouse <...> для организации контрреволюционных действий и получения инструкций от политических деятелей, находящихся в Соединенных Штатах", - написал дипломат в Twitter. Clubhouse представляет собой новый тип соцсети, основанной на голосовой связи. В Clubhouse нет привычных текстовых постов, а есть специальные "комнаты", где выступают спикеры.

Ранее глава МИД уже заявлял, что протесты координировались посредством социальных сетей, в частности, через Twitter.

11 июля государственное телевидение Кубы проинформировало, что в нескольких городах республики произошли беспорядки, участники которых разгромили ряд магазинов. До этого в городе Сан-Антонио-де-лос-Баньос, расположенном в 24 км к югу от Гаваны, начались массовые манифестации. Президент страны Мигель Диас-Канель призвал защитников Кубинской революции выходить на улицы для предотвращения провокаций против властей. По официальным данным, многие сторонники правительства получили ранения в столкновениях с погромщиками. Ответственность за организацию беспорядков власти Кубы возложили на США.