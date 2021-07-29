Молдавский суд упразднил отказ парламента передать США участок под новое посольство

КИШИНЕВ, 29 июля. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) Молдавии признал незаконным отказ парламента передать США территорию бывшего республиканского стадиона в Кишиневе под строительство нового здания посольства. Такое решение было принято на заседании в четверг, на котором рассматривались протесты представителей пропрезидентской Партии действия и солидарности (ПДС), а также ряда других прозападных партий.

"Признать неконституционным постановление парламента Республики Молдова №217 от 3 декабря 2020 года об отмене и изменении ряда нормативных актов", - зачитала постановление председатель КС Домника Маноле.

В 2018 году контролировавшийся Демократической партией Молдавии парламент и правительство передали США территорию бывшего главного стадиона страны. Однако это решение вызвало волну критики общественности, на этом месте предлагалось разбить парк или построить культурный центр, а американским дипломатам подыскать другое место. В интернете появились петиции с критикой планов американских властей, которые собрали десятки тысяч подписей. В 2020 году парламентское большинство было сформировано вокруг Партии социалистов Республики Молдова, которая высказалась против строительства посольства на историческом для кишиневцев месте и отменила постановление демократов решением №217.

Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер выразил обеспокоенность в связи с ситуацией вокруг строительства нового здания посольства в Кишиневе. Его поддержала новый президент страны Майя Санду, которая выразила опасения, что конфликт приведет к осложнению отношений между Кишиневом и Вашингтоном. На прошедших в июле парламентских выборах в Молдавии победу одержала ПДС, что позволит партии сформировать парламентское большинство и свое правительство, а также поставить точку в этом споре.

Республиканский стадион был сооружен в 1951 году по инициативе первого секретаря ЦК КП(б) Молдавии Леонида Брежнева. Он вмещал около 22 тыс. зрителей, а футбольный газон тогда считался одним из лучших в СССР. Он служил не только домашним стадионом для местной футбольной команды "Нистру", здесь проводились матчи с участием сборной СССР, а также международные соревнования по различным видам спорта. За годы независимости сооружение пришло в негодность, и в 2007 году его начали сносить, чтобы построить новую главную спортивную арену страны, однако средств на реализацию проекта не нашлось.