Митинг протеста против "дискриминации" отказавшихся от вакцинации проходит в Братиславе

ПРАГА, 29 июля. /ТАСС/. Митинг протеста против "дискриминации" отказавшихся от вакцинации против коронавируса граждан проходит в четверг перед дворцом президента Словакии в Братиславе. Об этом сообщило Словацкое радио.

На площади перед президентским дворцом собралось несколько сот активистов. Они выражают недовольство принятием парламентом закона на случай ухудшения в республике ситуации с ковидом, который в понедельник подписала глава государства Зузана Чапутова. Согласно документу, при посещении общественных мест, включая магазины, будет требоваться справка об отрицательном тесте на коронавирус, перенесенном заболевании или сертификат о вакцинации.

Закон, о чем заявляют митингующие, несмотря на заверения властей о предусмотренных в нем гарантиях равных прав привившихся и отказавшихся от вакцины, ставит последних в невыгодное положение. Государство планирует им оплачивать тесты на коронавирус для посещения рабочих мест, а, например, во время походов в магазины потребуется производить оплату из собственных средств.

Митингующие заявляют, что "отказываются проходить тесты на коронавирус" и "объявляют общереспубликанскую забастовку". Звучит резкая критика в адрес президента, правительства и парламента Словакии.

Порядок на митинге обеспечивают десятки полицейских. Инцидентов отмечено не было.

Между тем словацкие эпидемиологи заявляют о начале в республике третьей волны эпидемии коронавируса. Словаки не проявляют значительного интереса к вакцинации, которая началась 26 декабря прошлого года. Первую прививку в стране с населением около 5,5 млн человек сделали около 40% совершеннолетних граждан.