Партия главы Молдавии выдвинула кандидатом в спикеры парламента своего лидера Игоря Гросу

КИШИНЕВ, 29 июля. /ТАСС/. Партия действия и солидарности (ПДС), поддерживающая президента Молдавии Майю Санду, выдвинула кандидатом в спикеры парламента своего лидера - Игоря Гросу.

"Мы выдвигаем кандидатом в председатели парламента Игоря Гросу", - заявил на заседании парламента лидер фракции Михаил Попшой. Избрание Гросу фактически предрешено, так как ПДС контролирует 63 из 101 мандата в парламенте и может самостоятельно формировать правящее большинство и правительство.

Оппозиционный Блок коммунистов и социалистов отказался выдвигать своего кандидата в спикеры, о чем заявила лидер фракции Зинаида Гречаный. "Наша фракция не будет выдвигать кандидата в спикеры и не примет участие в голосовании", - сказала она.

У Блока коммунистов и социалистов в парламенте 32 мандата, еще шесть - у партии "Шор".

На прошлой неделе президент Майя Санду подписала указ о созыве парламента 26 июля, объяснив это неотложностью решения сложных проблем, стоящих перед страной. Однако учредительное заседание было прервано по просьбе Гросу, который сообщил, что пауза необходима, чтобы определиться с кандидатурами на пост председателя и его заместителей.