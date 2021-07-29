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Лукашенко отверг обвинения в коррупции в свой адрес

Президент Белоруссии считает преданность народу и государству непреклонным требованием для государственных служащих

МИНСК, 29 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает тщетными попытки оппонентов власти обвинить его в совершении коррупционных преступлений. Об этом Лукашенко заявил в четверг, рассматривая кадровые вопросы.

"Можно только какие-то фейки ко мне "пришить". Но не то, что они [оппозиция] там говорят, особенно связанное с коррупционными проявлениями и прочее", - сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА.

"Говорят, что власть людей портит, - это не ко мне, потому что я человек деревенский, выросший на улице", - отметил белорусский президент.

Лукашенко считает преданность народу и государству непреклонным требованием для государственных служащих. "Прошлый год нас многому научил, поэтому во власти должны быть достойные люди", - отметил Лукашенко. "Должны быть профессионалы, вот вы - профессионалы. Но не менее важная черта у каждого из вас - вы должны быть преданными своему народу и государству", - заявил президент.

Обращаясь к чиновникам, Лукашенко сказал, что они не должны забывать, что в стране есть президент. "Он [президент] может кому-то не нравиться, но если вы назначаетесь этим президентом, то вы представляете президента на том или ином участке. Вы являетесь лицом этого президента", - отметил Лукашенко

А я никогда не подводил тех, кого назначал. И вас тоже я никогда не подведу. В этом можете не сомневаться", - заверил президент страны.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссия
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