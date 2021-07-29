Заседание российско-сирийской межправкомиссии планируется провести в августе в Сирии

КАЗАНЬ, 29 июля. /ТАСС/. Заседание российско-сирийской межправительственной комиссии (МПК) по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству планируется провести в августе в Сирии. Об этом сообщил ТАСС в четверг посол республики в Москве Рияд Хаддад в кулуарах экономического саммита "Россия - Исламский мир: KazanSummit 2021".

"МПК, скорее всего, состоится в августе в Сирии. Мы ждем сейчас от российской стороны точной даты проведения межправкомиссии", - сказал он.

В конце июня вице-премьер РФ Юрий Борисов, являющийся сопредседателем межправкомиссии, сообщил журналистам, что на очередном заседании планируется подписать соглашение между Россией и Сирией в сфере торгово-экономических отношений. По его словам, в первую очередь документ будет касаться взаимодействия в области промышленности, энергетики, восстановления инфраструктуры Сирии.